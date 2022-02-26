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Rusya harekatı nasıl bitirecek? Rusya Ukrayna’dan çıkacak mı?

A Haber
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Giriş: 26.02.2022 11:28
Güncelleme:26.02.2022 11:28
Dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde devam ediyor. Bölgeden bomba ve çatışma sesleri geliyor. Rusya, Kiev’i ele geçirmek için baskıyı artıyor. Peki Rusya harekatı nasıl bitirecek? Rusya Ukrayna’dan çıkacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamaları:

"Rusya tarafından yapılan harekat planlandığı gibi devam ediyor. Ama harekatın siyasi hedefine yönelik olarak devam ediyor. Donetsk ve Luhansk'ta sokak savaşları devam ediyor. Burada beklenen sadece harekatın bu bölgeye olacağın sanılıyordu.

Burada hedef Zelenskiy. Harekat konvansiyonel harekat olarak sürüyor. İki ayrılıkçı bölgede muharebe 8 yıldır devam ediyor ve burada 15 bin kayıp verildi. Ukrayna ordusu Kiev'e gelen bütün köprüleri Ukrayna ordusu yerle bir etti.

Bu adım Rusya'nın Zelenskiy'e gelemsini engellemek için. Rusya ilhakların tanınmasını NATO'dan vazgeçilmesini, askersizleşme ve silahsızlanma istiyor. Ayrılıkçı bölgede jandarmalık istiyor. Rusya, Ukrayna'da kaldıkça Afganistan gibi olur. Onun için burada kalamaz, ve burası bölünmez. Rusya'nın ilhaktan sonra geri çekilebileceğini düşünüyorum. Harekat Kiev'in yönetiminin devrilmesiyle biter."

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