12 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
Baklava kutusundan çıkan ‘Euro’ görüntülerini hatırlıyorsunuz… Antalya Manavgat’ta devam eden yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada yapılan arama sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi. İddialara göre, bu paralar Başkan Kara’nın talimatıyla bir ziraî depoya saklanmıştı.