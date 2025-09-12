12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler

Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 21:15
Baklava kutusundan çıkan ‘Euro’ görüntülerini hatırlıyorsunuz… Antalya Manavgat’ta devam eden yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada yapılan arama sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi. İddialara göre, bu paralar Başkan Kara’nın talimatıyla bir ziraî depoya saklanmıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
2025’te yerli pirinç üretimi halkın ihtiyacının %72’sini karşılayacak
2025’te yerli pirinç üretimi halkın ihtiyacının %72’sini karşılayacak
Almanya’da Rürk kökenli adaya ırkçı sözler!
Almanya'da Rürk kökenli adaya ırkçı sözler!
’9 milyar dolar kara para’ iddiası
'9 milyar dolar kara para' iddiası
Nahçıvan’da önemli temaslar! Türkiye-Azerbaycan koridoru için görüşme yapıldı
Nahçıvan'da önemli temaslar! Türkiye-Azerbaycan koridoru için görüşme yapıldı
Tekin’den parti yönetimine gönderme!
Tekin'den parti yönetimine gönderme!
Cumhurbaşkanı 2028’de devam etmeli
"Cumhurbaşkanı 2028'de devam etmeli"
Başkan Erdoğan’dan Katar’a ’Gazze’ ziyareti
Başkan Erdoğan'dan Katar'a 'Gazze' ziyareti
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
İstanbul’da toplu taşımaya dev zam
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam
Bakan Bayraktar: Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye
Bakan Bayraktar: “Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye"
İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!
Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası tatbikatı
Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası tatbikatı
Daha Fazla Video Göster