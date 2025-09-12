Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler

Baklava kutusundan çıkan ‘Euro’ görüntülerini hatırlıyorsunuz… Antalya Manavgat’ta devam eden yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada yapılan arama sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi. İddialara göre, bu paralar Başkan Kara’nın talimatıyla bir ziraî depoya saklanmıştı.

