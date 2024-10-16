16 Ekim 2024, Çarşamba
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Rojin’in ölümündeki sır perdesi! Öldürüldü mü, intihar mı etti?

Rojin’in ölümündeki sır perdesi! Öldürüldü mü, intihar mı etti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 01:18
Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rabin’den Van Gölü sahiline yürüyüşe gitmiş bir daha da geri dönmemişti. 27 Eylül’den bu yana haber alınamayan genç kızdan acı haber 18 gün sonra geldi. Rojin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıktaki sahilde bulundu.
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