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Rize'de dereyi kirleten firmaya 464 bin 585 TL para cezası kesildi

Rize'de dereyi kirleten firmaya 464 bin 585 TL para cezası kesildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:46
Rize'de dere yatağına endüstriyel atık döktüğü tespit edilen firmaya 464 bin 585 TL para cezası kesildi. Olay merkeze bağlı Düzköy Köyü ile Pehlivantaşı arasındaki dere yatağında meydana geldi.
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