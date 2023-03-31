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Ramazan ayında Hırka-i Şerif’e yoğun ilgi! Ay boyunca ziyarete açık

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 12:05
Peygamber efendimizin vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen Hırka-i Şerif, Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak Hırka-i Şerife yoğun ilgi devam ediyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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