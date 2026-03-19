Ramat Gan’da yıkım: Çok başlıklı füzeler binaları yerle bir etti!

İran’ın "intikam füzeleri" İsrail’in kalbi Tel Aviv ve çevresini vurmaya devam ediyor. Hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı saldırılarda binalar yerle bir olurken, Ben Gurion Havalimanı’nda jetlerin yanmasıyla sivil uçuşlar tamamen durma noktasına geldi. Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinden takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Ramat Gan’daki yıkımı ve İsrail’de hakim olan büyük panik havasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.