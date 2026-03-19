İsrail Lübnan’ı cehenneme çevirdi! Beyrut çadır kente dönüştü

Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail'in bitmek bilmeyen bombardımanları ve karadan ilerleyen acımasız saldırılarıyla adeta bir hayalet şehre dönüştü. Milyonlarca sivilin göçe zorlandığı, altyapının yerle bir edildiği ve insanlık dramının her geçen saniye derinleştiği bölgede yaşananları A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, ateş hattından en çarpıcı detaylarla aktardı. İsrail'in hedef gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılar altındaki Lübnan'da, mülteci krizinden hava şartlarının ağırlaştırdığı yaşam mücadelesine kadar her şey mercek altına alındı.