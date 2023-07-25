Provokasyonun adresi yine Danimarka

Danimarka bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin bir provokasyona sahne oldu. Danimarkalı Vatanseverler Grubu üyeleri, İran ve Irak büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Çirkin eyleme ilişkin detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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