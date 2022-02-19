Prof. Dr. Recep Demirhan: TURKOVAC Sinovac'tan daha etkin

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, şehir hastanelerinin ardından tüm Türkiye'deki eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Recep Demirhan, vatandaşları hatırlatma dozlarını olmaları konusunda uyararak "TURKOVAC aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde TURKOVAC aşısı yapıldı" dedi.