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Prens Andrew skandalın başrolünde! Cinsel istismar davasındaki isim kraliyette krize neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 16:29
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epsiteyn davasına ilişkin iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Suçlamaların odağındaki en dikkat çeken isim ise Kral Charles'ın erkek kardeşi olan Prens Andrew. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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