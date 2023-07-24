Polonya’ya Wagner tehdidi! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Zor tutuyorum

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Polonya'yı Wagner ile tehdit etti. Lukaşenko ülkesinde bulunan Rus paralı askerlerin, Polonya'ya gitmek için baskı yaptığını ancak onları Belarus'ta tuttuğunu söyledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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