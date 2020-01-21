21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.01.2020

PKK'nın yapılanmasına ağır darbe! 4 yılda bin 193 terörist kaçarak teslim oldu |Video

Başarılı operasyonlar, PKK'da çözülmeyi hızlandırdı.  2016'dan bu yana bin 193 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bunların 635'i ailelerinin ikna çalışmaları sonucunda örgütten ayrıldı.

Terör örgütü PKK'da çözülme hızlanıyor.

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yurtiçi ve dışındaki başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan PKK'da kopuşlar yaşanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 500'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Başarılı operasyonlarla PKK'nın Türkiye içindeki terörist sayısı 500'ün altına düştü. 2020'nin ilk yirmi gününde 13 kişi ikna edilerek örgütten kaçtı. Son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyen örgüte katılım ise durma noktasına geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tek tek teslim oluyorlar!
Tek tek teslim oluyorlar!
İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi
İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi
15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir Bornova'da çöp krizi!
İzmir Bornova'da çöp krizi!
Başkan Erdoğan gittiği ülkelere Türkçe sevdası aşılıyor
Başkan Erdoğan gittiği ülkelere Türkçe sevdası aşılıyor
CHP’li belediyelerde maaş krizi!
CHP’li belediyelerde maaş krizi!
FETO'ya en yakın isimlerin yakalanma anı
FETO'ya en yakın isimlerin yakalanma anı
İBB çalışanının A Haber'e engel! Mehmet Karakaş o anları anlattı
İBB çalışanının A Haber'e engel! Mehmet Karakaş o anları anlattı
İBB çalışanından A Haber yayınına engel
İBB çalışanından A Haber yayınına engel
Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşü önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşü önemli açıklamalar
FETÖ'nün futbol yapılanmasında cezalar belli oldu!
FETÖ'nün futbol yapılanmasında cezalar belli oldu!
FETÖ'ye darbe! 2 kritik isim İzmir'de yakalandı
FETÖ'ye darbe! 2 kritik isim İzmir'de yakalandı
Daha Fazla Video Göster