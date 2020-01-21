PKK'nın yapılanmasına ağır darbe! 4 yılda bin 193 terörist kaçarak teslim oldu |Video

Başarılı operasyonlar, PKK'da çözülmeyi hızlandırdı. 2016'dan bu yana bin 193 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bunların 635'i ailelerinin ikna çalışmaları sonucunda örgütten ayrıldı.

Terör örgütü PKK'da çözülme hızlanıyor.

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yurtiçi ve dışındaki başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan PKK'da kopuşlar yaşanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 500'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Başarılı operasyonlarla PKK'nın Türkiye içindeki terörist sayısı 500'ün altına düştü. 2020'nin ilk yirmi gününde 13 kişi ikna edilerek örgütten kaçtı. Son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyen örgüte katılım ise durma noktasına geldi.