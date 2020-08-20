PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ın Şeladize bölgesinde bulunan Türk askeri birliğine yönelik gerçekleştirmek istediği drone saldırısı başarıyla püskürtüldü. Üzerlerinde havan yüklü 5 drone sürüsü Türk birliğine saldırmak için harekete geçti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonrası o droneler etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler ve son durum...

PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ın Şeladize bölgesinde bulunan Türk askeri birliğine yönelik gerçekleştirmek istediği drone saldırısı başarıyla püskürtüldü.

Üzerlerinde havan yüklü 5 drone sürüsü Türk birliğine saldırmak için harekete geçti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonrası o droneler etkisiz hale getirildi.

Operasyonun detaylarını A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.