24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
PKK terör örgütüne komando pençesi! Terör kaynağında yok ediliyor

PKK terör örgütüne komando pençesi! Terör kaynağında yok ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 08:43
Hakkari Yüksekova'da geçmişte terörün kol gezdiği dağlar Mehmetçiğin adımlarıyla yeniden yeşeriyor. Sabah Gazetesi ekibi baş döndüren üs bölgelerine yuva yapan kahraman komandoların terörle mücadeleyi sürdürdükleri bölgeyi görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de krizi! Üstü kapalı salvolar
CHP’de krizi! Üstü kapalı salvolar
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı
PKK terör örgütüne komando pençesi
PKK terör örgütüne komando pençesi
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Merkez Camii’nde!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Merkez Camii'nde!
İsrail’in saldırısına canlı yayında yakalandı!
İsrail’in saldırısına canlı yayında yakalandı!
Başkan Erdoğan’ın görüşmesindeki detayları A Haber’de!
Başkan Erdoğan'ın görüşmesindeki detayları A Haber'de!
Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına yalanlama!
Bakan Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama!
19 yaşındaki suç makinesi polisi şehit etti!
19 yaşındaki suç makinesi polisi şehit etti!
A Haber’e engel olmaya çalıştılar
A Haber'e engel olmaya çalıştılar
A Haber saldırıların olduğu noktada
A Haber saldırıların olduğu noktada
Daha Fazla Video Göster