PKK destekçileri hainlerden Avrupa sokaklarında alçak provokasyon!

Avrupa'da PKK/YPG paçavraları artık her şehirde görüşmeye başlarken yine büyük bir skandal Almanya'da yaşandı. Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mensupları ve sempatizanları toplanırken attıkları kahpe sloganlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'nin ve koalisyon ortağı HDP'nin de talebine gönderme yapan grup bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çığırtkanlığı yaptı. Alman polisi ise her zaman olduğu gibi gösterileri sadece izledi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Mustafa Ertekin ile detaylandırdık.