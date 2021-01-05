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Perde Arkası - 2021'de dünyayı neler bekliyor?

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Giriş: 05.01.2021 11:48
Güncelleme:05.01.2021 13:42
Olaylı geçen 2020 yılının ardından 2021'e ait riskler ve fırsatlar için önemli bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre; Kovid-19 salgınının etkilediği dünyada 2021 yılının çatışmalara sahne olabilir. Yüksek çatışma ve kriz ihtimali olan ülkeler ise genellikle Orta Doğu ve Afrika'da yer alıyor. Türkiye'nin bölgesel istikrar çalışmalarına da yer verilen rapor, Ankara'nın 2021'de stratejik başarılara imza atacağını vurguluyor.

Olaylı geçen 2020 yılının ardından 2021'e ait riskler ve fırsatlar için önemli bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre; Kovid-19 salgınının etkilediği dünyada 2021 yılının çatışmalara sahne olabilir. Yüksek çatışma ve kriz ihtimali olan ülkeler ise genellikle Orta Doğu ve Afrika'da yer alıyor. Türkiye'nin bölgesel istikrar çalışmalarına da yer verilen rapor, Ankara'nın 2021'de stratejik başarılara imza atacağını vurguluyor.

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