21 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Pasifik’te savaşın ayak sesleri mi? Çin-Tayvan hattında gerilim neden düşmüyor? | ANALİZ
Gazze'de katliam, Ukrayna'da savaş, İran'da yas ve seçim derken, manşetleri işgal eden krizin son adresi Pasifik oldu. Çin'in kendi toprağı kabul ettiği Tayvan'da seçimleri ayrılıkçı ismin kazanmasının ardından, Çin ordusu adayı savaş gemileri ve uçaklarıyla kuşattı. Çin devlet televizyonu, Tayvan'a olası bir saldırıyı tasvir eden animasyonlar yayınladı. Ada yönetimi ise bağımsızlık yolundan dönmemeye kararlı. Tansiyonun had safhaya çıktığı bölgede yaşanan son gelişmeler Analiz haberimizde...