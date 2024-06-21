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Pasifik’te savaşın ayak sesleri mi? Çin-Tayvan hattında gerilim neden düşmüyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 15:10
Gazze'de katliam, Ukrayna'da savaş, İran'da yas ve seçim derken, manşetleri işgal eden krizin son adresi Pasifik oldu. Çin'in kendi toprağı kabul ettiği Tayvan'da seçimleri ayrılıkçı ismin kazanmasının ardından, Çin ordusu adayı savaş gemileri ve uçaklarıyla kuşattı. Çin devlet televizyonu, Tayvan'a olası bir saldırıyı tasvir eden animasyonlar yayınladı. Ada yönetimi ise bağımsızlık yolundan dönmemeye kararlı. Tansiyonun had safhaya çıktığı bölgede yaşanan son gelişmeler Analiz haberimizde...
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