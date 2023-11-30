30 Kasım 2023, Perşembe
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Özgür Özel İYİ Parti'ye geldi! Meral Akşener ile görüşecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yandan CHP'yi topa tutarak, "İYİ Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı" derken diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ittifak pazarlığına oturuyor. Özgür Özel İYİ Parti'ye geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş o noktadan detayları aktardı.