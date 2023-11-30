Özgür Özel İYİ Parti'ye geldi! Meral Akşener ile görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yandan CHP'yi topa tutarak, "İYİ Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı" derken diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ittifak pazarlığına oturuyor. Özgür Özel İYİ Parti'ye geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş o noktadan detayları aktardı.

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