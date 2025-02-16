16 Şubat 2025, Pazar
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Özgür Özel ‘den "mızraklı" şiir: Minareler mızrak, saldır asker...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şiir üzerinden eleştirmişti geçtiğimiz günlerde. Dün ise kendi okuduğu şiir nedeni ile alay konusu oldu Özel. Konuşmasında Erdoğan’ın okuduğu şiire atıfta bulunmak isterken sözcüklerin yerini karıştırdı. CHP bir yandan da şaibeli kurultay iddialarıyla çalkalanırken partiden ihraç edilen eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kurultayın iptali için dava açtı.