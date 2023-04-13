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Özerklik isteyen PKK’nın umudu 14 Mayıs seçimi! Doğu ve Güneydoğu’da Kürdistan hayali

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 16:16
Siyasette özerklik tartışmasının geçmişi, oldukça eskiye dayanıyor. 90'lı yıllardan bu yana siyasi parti çatısı altında bu amacı sürdürenler, bugün muhalefetten de destek görüyor. İşte HDP'nin özerklik talebinin geçmişi…
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Özerklik isteyen PKK’nın umudu 14 Mayıs seçimi!
Özerklik isteyen PKK’nın umudu 14 Mayıs seçimi!
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