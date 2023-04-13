Özerklik isteyen PKK’nın umudu 14 Mayıs seçimi! Doğu ve Güneydoğu’da Kürdistan hayali

Siyasette özerklik tartışmasının geçmişi, oldukça eskiye dayanıyor. 90'lı yıllardan bu yana siyasi parti çatısı altında bu amacı sürdürenler, bugün muhalefetten de destek görüyor. İşte HDP'nin özerklik talebinin geçmişi…

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