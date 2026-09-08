-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Putin ve Trump arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı: Ukrayna savaşı ve esir takası konuşuldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Putin ve Trump arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı: Ukrayna savaşı ve esir takası konuşuldu

Dünya siyasetinin gözü kulağı Washington ve Moskova hattına çevrildi. Donald Trump ve Vladimir Putin arasında gerçekleşen dev telefon zirvesinde, Ukrayna savaşının sonlandırılmasından esir takasına kadar hayati konular ele alındı. Kremlin'den gelen açıklamalar görüşmenin derinliğini ortaya koyarken, arka planda yürütülen gizli diplomasi trafiği ve 500 milyar dolarlık maden anlaşması iddiaları dikkat çekti. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Putin-Trump görüşmesine dair detayları aktardı.

İngiltere ve 11 Avrupa ülkesi İsrail'e karşı harekete geçti
Sonraki Video
İngiltere ve 11 Avrupa ülkesi İsrail'e karşı harekete geçti
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar