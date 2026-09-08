Putin ve Trump arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı: Ukrayna savaşı ve esir takası konuşuldu

Dünya siyasetinin gözü kulağı Washington ve Moskova hattına çevrildi. Donald Trump ve Vladimir Putin arasında gerçekleşen dev telefon zirvesinde, Ukrayna savaşının sonlandırılmasından esir takasına kadar hayati konular ele alındı. Kremlin'den gelen açıklamalar görüşmenin derinliğini ortaya koyarken, arka planda yürütülen gizli diplomasi trafiği ve 500 milyar dolarlık maden anlaşması iddiaları dikkat çekti. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Putin-Trump görüşmesine dair detayları aktardı.