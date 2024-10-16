Özel ve Kılıçdaroğlu kılıçları çekti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalar ciddi rahatsızlığa neden oldu ve artık kriz partiye de yansımış durumda milletvekilleri adeta ikiye bölündü. Arkadaşlarımız CHP grup toplantısında milletvekillerine bu krizi sordu. İddiaları güçlendiren açıklamalar var. CHP’de bir başka krizin adresi ise İzmir.

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