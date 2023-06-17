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Oyun kuracak oyun bozacak ülke: Türkiye! Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Çaşın A Haber'de yorumladı

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Giriş: 17.06.2023 03:29
Güvenlik Politikaları Uzman Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın Türkiye’nin küresel dengedeki rolünü A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında ele aldı. Çaşın, "İtalya’dan mesaj geldi: Türkiye olmadan biz Doğu Akdeniz’e adım atamayız. Avrupa bunu gördü. Ortadoğu ve Afrika devletleri bunu anladı." ifadelerini kullandı. Çaşın ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Yunanistan'a verdiği mesaja değindi.
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