Otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama! İşte yapılan açıklama

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada; "Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN