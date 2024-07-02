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Otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama! İşte yapılan açıklama

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 02.07.2024 09:18
1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada; "Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır." denildi.
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