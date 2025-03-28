28 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2025 00:30
Bursa Uludağ'da Milli kayakçı Berkin Usta(25) ile kayak hocası babası Yahya Usta'nın(57) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının sahur vakti personel tarafından yapılan mangal ateşinin personel dağıldıktan sonra yakın mesafedeki süs bitkisini tutuşturması sonrası çıktığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarından alev alan bitkiden düşen alevli parçaların otelin kafe kısmında başlayan yangını tetiklediği ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet
Bakan Fidan New York’taki Türkevi’ni ziyaret etti
Bakan Fidan New York’taki Türkevi’ni ziyaret etti
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta lider Türkiye için kararlıyız!
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta lider Türkiye için kararlıyız!
CHP’li Başkan gençliğe hitabeyi okutamadı!
CHP'li Başkan gençliğe hitabeyi okutamadı!
Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu!
Akşener'in sözleri yeniden gündem oldu!
Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz
"Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz"
AB’den acil durum planı yapıldı!
AB'den acil durum planı yapıldı!
Somali Cumhurbaşkanı Ankara’da!
Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da!
Emine Erdoğan: Dünyanın dengesini yeniden kurmak bizim elimizde!
Emine Erdoğan: Dünyanın dengesini yeniden kurmak bizim elimizde!
MHP lideri Devlet Bahçeli mesaiye ne zaman başlıyor?
MHP lideri Devlet Bahçeli mesaiye ne zaman başlıyor?
Çelik: Özel siyasi vesayet altındadır!
Çelik: Özel siyasi vesayet altındadır!
Daha Fazla Video Göster