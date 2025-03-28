Otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Bursa Uludağ'da Milli kayakçı Berkin Usta(25) ile kayak hocası babası Yahya Usta'nın(57) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının sahur vakti personel tarafından yapılan mangal ateşinin personel dağıldıktan sonra yakın mesafedeki süs bitkisini tutuşturması sonrası çıktığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarından alev alan bitkiden düşen alevli parçaların otelin kafe kısmında başlayan yangını tetiklediği ortaya çıktı.

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