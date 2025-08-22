Oruç Reis: Milli stratejinin simgesi! Mavi Vatan’da oyunlar bozuldu

22 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 22.08.2025 13:24
Doğu Akdeniz'de sular ısınmıştı, Türkiye 2020'de tarihi bir adım attı. Oruç Reis, Mavi Vatan'a doğru yola çıktı. Yanında donanma, arkasında milletin iradesi vardı. Bu sadece bir enerji arama faaliyeti değil uluslararası hukukun sahadaki nöbetiydi. A Haber Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı Analiz belgeselle Oruç Reis'in izinden Doğu Akdeniz yolculuğu…
