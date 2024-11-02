02 Kasım 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Orta Doğu’da yüzyıllık kapanmayan hesap! TUSAŞ’a terör saldırısının deşifresi
Başkan Erdoğan ne zaman ülke yararına uluslararası bir toplantıya katılsa, Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuluyordu. Doğrudan Türkiye'ye saldırma cesareti gösteremeyenler terör örgütleri üzerinden velaket savaşı yürütüyordu. Senaryo değişse de tetiği çeken maşalar ve tetiği çektirenler aynıydı. En son savunma sanayimizin kalbi TUSAŞ'a yapılan hain saldırının da zamanlaması manidardı. Bu Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda aktör olma çabasına karşı sabotaj girişimiydi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin hain saldırının arka planını yazdı.