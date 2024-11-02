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Orta Doğu’da yüzyıllık kapanmayan hesap! TUSAŞ’a terör saldırısının deşifresi

Orta Doğu’da yüzyıllık kapanmayan hesap! TUSAŞ’a terör saldırısının deşifresi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 16:34
Başkan Erdoğan ne zaman ülke yararına uluslararası bir toplantıya katılsa, Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuluyordu. Doğrudan Türkiye'ye saldırma cesareti gösteremeyenler terör örgütleri üzerinden velaket savaşı yürütüyordu. Senaryo değişse de tetiği çeken maşalar ve tetiği çektirenler aynıydı. En son savunma sanayimizin kalbi TUSAŞ'a yapılan hain saldırının da zamanlaması manidardı. Bu Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda aktör olma çabasına karşı sabotaj girişimiydi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin hain saldırının arka planını yazdı.
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