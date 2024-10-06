06 Ekim 2024, Pazar
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Orta Doğu’da nükleer gerginlik! İsrail İran’a misilleme yapacak mı?
Dünya İsrail'in yapacağı misilleme saldırısına kilitlenmiş durumda. Ne zaman ve nasıl olacak? İsrail'in Lübnan'dan sonraki hedefi neresi olacak? "3. Dünya Savaşı" Orta Doğu'da mı başlayacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev A Haber'de değerlendirdi.