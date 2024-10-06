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Orta Doğu’da nükleer gerginlik

Orta Doğu’da nükleer gerginlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 09:35
Orta Doğu’da gerilim her geçen gün daha da artıyor. ABD ve İsrail İran’ın nükleer tesislerini hedef alır mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel, A Haber'de değerlendirdi.
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