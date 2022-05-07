07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Orman yangınları için tedbirler alındı! Havacılık Dairesi alevlere karşı mücadele edecek
Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelede her yıl artan hava gücünü yönetmek için Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. Peki yeni dönemde yangınla mücadele nasıl sürdürülecek? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı.