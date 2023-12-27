27 Aralık 2023, Çarşamba
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Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı ERIC SCHROEDER İstanbul’da yapılan “KAFES-25” Operasyonuyla yakalandı." açıklamasında bulundu.