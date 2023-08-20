Önce aday, sonra proje! AK Parti'nin yerel seçimler için yol haritası hazır

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'de hazırlıklar hızlandı. Hangi tarihte hangi adımlar atılacak? AK Parti'de yol haritası ne? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

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