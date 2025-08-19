Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi kapkaççılık CHP’nin yaptığına denir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır.' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN