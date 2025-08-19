19 Ağustos 2025, Salı

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi kapkaççılık CHP’nin yaptığına denir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 11:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır.' ifadelerini kullandı.
