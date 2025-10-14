Ömer Çelik: “Orta Doğu’da çözüm, Filistin’den geçer”

14 Ekim 2025, Salı

14.10.2025
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, “Nihai çözüm, son tahlilde bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yol yoktur” dedi.
