Ömer Çelik: “Orta Doğu’da çözüm, Filistin’den geçer”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, “Nihai çözüm, son tahlilde bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yol yoktur” dedi.

