Ömer Çelik: “Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kütüphane Sohbetleri” programında gençlerle buluştu. Çelik, bazı siyasi partilerin ideoloji odaklı yapılara, bazılarının ise “siyasi şirketlere” dönüştüğünü belirterek, “Siyasi fikirden uzaklaşan yapılar toplumun sorunlarına çözüm üretemez” dedi.