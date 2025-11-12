12 Kasım 2025, Çarşamba

Ömer Çelik: "Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 03:41
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kütüphane Sohbetleri” programında gençlerle buluştu. Çelik, bazı siyasi partilerin ideoloji odaklı yapılara, bazılarının ise “siyasi şirketlere” dönüştüğünü belirterek, “Siyasi fikirden uzaklaşan yapılar toplumun sorunlarına çözüm üretemez” dedi.
