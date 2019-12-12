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12.12.2019
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Ankara’da okulda şırınga çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümü ailesini ev Türkiye’yi yasa boğuldu. Yaşanan üzücü olay sonrası okul yönetimi açığa alırken kantinlerdeki denetlemeler gündeme geldi. Peki, okul kantinleri nasıl denetleniyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş bu sorunun yanıtını aradı.
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