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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

AA
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Giriş: 24.06.2021 14:29
Marmara'daki müsilaj sorunu için araştırmalara derinleşiyor. MARMOD Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki araştırmalar devam ediyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının, Adalar'ın güneyi ile Çınarcık Çukuru'nda yer alan oşinografi istasyonlarında gerçekleştirdikleri çalışmalar görüntülendi.
ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme!
ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme!
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