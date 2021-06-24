24 Haziran 2021, Perşembe
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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde
Marmara'daki müsilaj sorunu için araştırmalara derinleşiyor. MARMOD Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki araştırmalar devam ediyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının, Adalar'ın güneyi ile Çınarcık Çukuru'nda yer alan oşinografi istasyonlarında gerçekleştirdikleri çalışmalar görüntülendi.