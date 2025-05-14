Öcalan'a "umut hakkı" uygulanacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Devletin kararlı mücadelesinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık" dedi. Süreçle ilgili devam eden hukuki ve yapısal çalışmaların bulunduğunu belirten Tunç, terörle mücadelede geri adım atılmayacağını açıkça ifade etti. Gündeme getirilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'a “umut hakkı” iddialarına da net cevap veren Adalet Bakanı, “Böyle bir durum da, böyle bir görüşme de yok” diyerek kamuoyundaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Bakan Tunç’un açıklamaları, terörle mücadelenin sadece sahada değil, hukuki alanda da kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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