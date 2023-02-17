17 Şubat 2023, Cuma
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Nusret'ten deprem bölgesi için yardım! 25 milyon TL bağış
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı. İşletmeci Nusret Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.