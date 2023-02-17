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Nusret'ten deprem bölgesi için yardım! 25 milyon TL bağış

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Giriş: 17.02.2023 13:31
Güncelleme:17.02.2023 13:31
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı. İşletmeci Nusret Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Nusret’ten deprem bölgesine bağış!
Nusret'ten deprem bölgesine bağış!
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