Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak bebek katili Öcalan'a övgüler yağdırdı! Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapmıştı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile yaşadığı olayla gündeme gelen oyuncu Nihal Yalçın'ın ödül töreni sonrasında birlikte video çekerek Tamer Karadağlı'yı hedef aldığı arkadaşı Zeynep Ocak'ın da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven paylaşımları ortaya çıktı. Nihal Yalçın terör soruşturması kapsamında tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yapmıştı. İşte detaylar...