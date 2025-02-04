Netanyahu ABD ziyaretini neden uzattı?

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'de. İsrail'in katil başbakanı Trump'ın başkan olmasından sonra Washington'a giden ilk lider oldu. Bugün Trump ve Netanyahu'nun görüşmesi de bekleniyor. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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