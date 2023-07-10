10 Temmuz 2023, Pazartesi
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan en kısa sürede İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye götüreceğini söyledi
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO Zirvesi öncesi görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği de ele alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zirve sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye-İsveç- NATO mutabakata vardı" ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliğine onay konusunu en kısa sürede TBMM'ye götüreceğini ifade etti. Stoltenberg ayrıca İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi. Diğer yandan üçlü zirvede Türkiye yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldı.