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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan en kısa sürede İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye götüreceğini söyledi

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Giriş: 10.07.2023 22:55
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO Zirvesi öncesi görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği de ele alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zirve sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye-İsveç- NATO mutabakata vardı" ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliğine onay konusunu en kısa sürede TBMM'ye götüreceğini ifade etti. Stoltenberg ayrıca İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi. Diğer yandan üçlü zirvede Türkiye yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldı.
Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
"Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı"
Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı
NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı
ABD’den Türkiye’ye AB desteği
ABD’den Türkiye’ye AB desteği
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius'ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
NATO zirvesi öncesi 3’lü zirve
NATO zirvesi öncesi 3'lü zirve
Stoltenberg’den AB üyeliğine destek
Stoltenberg'den AB üyeliğine destek
Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Başkan Erdoğan’dan tarihi rest
Başkan Erdoğan’dan tarihi rest
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"AB kapısını açın İsveç’in önünü açalım"
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