Narin'in babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar! "Kızıma para vermiş"

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Narin'in babası Arif Güran A Haber'de cinayete ilişkin son durumu paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu. Baba Güran, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i sakladığını belirterek "Bizi bitirdiler, Rabbim de onları perişan etsin. Kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz o canı olayda birkaç gün önce kızıma para vererek kendini alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimden sözde götürmüş." dedi.