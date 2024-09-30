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Narin'in babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar!

Narin'in babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar! "Kızıma para vermiş"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 30.09.2024 19:34
Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Narin'in babası Arif Güran A Haber'de cinayete ilişkin son durumu paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu. Baba Güran, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i sakladığını belirterek "Bizi bitirdiler, Rabbim de onları perişan etsin. Kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz o canı olayda birkaç gün önce kızıma para vererek kendini alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimden sözde götürmüş." dedi.
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