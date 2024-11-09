Narin davasında neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Diyarbakır’da öldürülen Narin cinayeti ile ilgili başlayan dava 3. gününde devam ediyor. Güran ailesinin 9 yeni tanığı ifadeleri mahkeme heyetine verdi. Salim Güran ile işçisi Ramazan Atasoy arasında Kürçe yapılan telefon konuşması mahkemede dinlenirken askeri üs görüntüleri de izlendi. Davaya dair gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan avukat Zafer İşeri ve emekli polis Savaş Kurtbaba önemli değerlendirdi.

AİLE KARARTMA POLİTİKASI İZLİYOR

Avukat Zafer İşeri: Aile baştan beri karartma politikası izliyor. Hem aile çevresini hem köydekileri insanları baskı altına almış durumdalar. Arama çalışmaları sürerken hiçbir hasımları olmadığını belirten aile duruşma başladığından beri ağız birliği yapmışcasına Nevzat Bahtiyar'ı suçluyorlar. Burada daha önce önemli olmayan bir araba satışı ile ilgili husumetten bahsedilerek tüm aile Nevzat Bahtiyar'ı işaret ediyor.

KÜRTÇE KONUŞMA CİNAYETİ ÇÖZECEK

Emekli polis Savaş Kurtbaba: Ben bu davada kilidi Salim Güran'ın işçisi olan Ramazan Atasoy olarak düşünüyorum çünkü aile içinden kimse konuşmayacak. Burada birlik yapmış durumdalar. Burada sızıntı sadece Nevzat Bahtiyar tarafından geldi o da yakalandığı için konuştu. Ramazan Atasoy mutlaka çözülmeli. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların arasında yaptığı Kürtçe konuşmada birkaç cümle cinayeti çözecek. Nevzat Bahtiyar'ı iyi korumak gerekir.

Mahkeme heyetinin yapmış olduğu sorgulamalara bakılırsa Enes Güran bu işte bir numaralı şüphe. Mahkeme heyeti anneye bunu soruyor hemen inkar ediyor. Mahkeme Enes Güran üzerinde duruyor bunun bir sebebi var.