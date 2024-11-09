09 Kasım 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Narin davasında neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Narin davasında neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2024 13:09
Diyarbakır’da öldürülen Narin cinayeti ile ilgili başlayan dava 3. gününde devam ediyor. Güran ailesinin 9 yeni tanığı ifadeleri mahkeme heyetine verdi. Salim Güran ile işçisi Ramazan Atasoy arasında Kürçe yapılan telefon konuşması mahkemede dinlenirken askeri üs görüntüleri de izlendi. Davaya dair gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan avukat Zafer İşeri ve emekli polis Savaş Kurtbaba önemli değerlendirdi.

AİLE KARARTMA POLİTİKASI İZLİYOR

Avukat Zafer İşeri: Aile baştan beri karartma politikası izliyor. Hem aile çevresini hem köydekileri insanları baskı altına almış durumdalar. Arama çalışmaları sürerken hiçbir hasımları olmadığını belirten aile duruşma başladığından beri ağız birliği yapmışcasına Nevzat Bahtiyar'ı suçluyorlar. Burada daha önce önemli olmayan bir araba satışı ile ilgili husumetten bahsedilerek tüm aile Nevzat Bahtiyar'ı işaret ediyor.

KÜRTÇE KONUŞMA CİNAYETİ ÇÖZECEK

Emekli polis Savaş Kurtbaba: Ben bu davada kilidi Salim Güran'ın işçisi olan Ramazan Atasoy olarak düşünüyorum çünkü aile içinden kimse konuşmayacak. Burada birlik yapmış durumdalar. Burada sızıntı sadece Nevzat Bahtiyar tarafından geldi o da yakalandığı için konuştu. Ramazan Atasoy mutlaka çözülmeli. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların arasında yaptığı Kürtçe konuşmada birkaç cümle cinayeti çözecek. Nevzat Bahtiyar'ı iyi korumak gerekir.

Mahkeme heyetinin yapmış olduğu sorgulamalara bakılırsa Enes Güran bu işte bir numaralı şüphe. Mahkeme heyeti anneye bunu soruyor hemen inkar ediyor. Mahkeme Enes Güran üzerinde duruyor bunun bir sebebi var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin davasında neler oluyor?
Narin davasında neler oluyor?
Güran ailesinin getirdiği tanıkların ifadesi A Haber’de
Güran ailesinin getirdiği tanıkların ifadesi A Haber’de
Güran ailesinin tanıkları adliyede! İfadelerde sonra görüntüler izlenecek
Güran ailesinin tanıkları adliyede! İfadelerde sonra görüntüler izlenecek
9 yıl sonra bir ilk! Kabine bu kez orada toplanıyor
9 yıl sonra bir ilk! Kabine bu kez orada toplanıyor
A Haber Narin davasını yakın takipte!
A Haber Narin davasını yakın takipte!
Yapay zeka alanındaki ihlallerine tepki!
Yapay zeka alanındaki ihlallerine tepki!
Donald Trump ilk atamasını yaptı!
Donald Trump ilk atamasını yaptı!
İsrail Esad rejimine ait askeri tesisi vurdu
İsrail Esad rejimine ait askeri tesisi vurdu
16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İşte Narin davasının 2. gününde yaşananlar
İşte Narin davasının 2. gününde yaşananlar
TikTok’a bir yasa da Kanada’dan geldi!
TikTok’a bir yasa da Kanada’dan geldi!
Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği’nden ’Zafer’ konseri!
Ankara'da Azerbaycan Büyükelçiliği'nden 'Zafer' konseri!
Daha Fazla Video Göster