Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!

Diyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği kararın gerekçesi açıklandı. 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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