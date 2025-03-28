Myanmar’da can kaybı 144’e yükseldi!

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Myanmar'daki askeri yönetim, ülkede bugün meydana gelen depremlere dair açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'in başkenti Pekin'den aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN