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Myanmar’da can kaybı 144’e yükseldi!

Myanmar'da can kaybı 144'e yükseldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 18:27
Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Myanmar'daki askeri yönetim, ülkede bugün meydana gelen depremlere dair açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'in başkenti Pekin'den aktardı.
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Myanmar’da can kaybı 144’e yükseldi!
Myanmar’da can kaybı 144’e yükseldi!
Myanmar'da can kaybı 144'e yükseldi!
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