22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Müteahhit Hikmet Günsay hakkında yakalama kararı

Müteahhit Hikmet Günsay hakkında yakalama kararı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 08:30
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın KKTC'den Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi. Peki iade süreci nasıl gerçekleşecek? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’nin HDP tutarsızlığı!
İYİ Parti'nin HDP tutarsızlığı!
İBB ekipleri Üsküdar zabıtasına saldırdı
İBB ekipleri Üsküdar zabıtasına saldırdı
Müteahhit hakkında yakalama kararı
Müteahhit hakkında yakalama kararı
İki afeti yaşayan şehir
İki afeti yaşayan şehir
Kökünü Kurutma Operasyonu
Kökünü Kurutma Operasyonu
Koalisyon hükümetlerinin basın özgürlüğü sınavı
Koalisyon hükümetlerinin basın özgürlüğü sınavı
6’lı koalisyon seçim kazanamaz
"6'lı koalisyon seçim kazanamaz"
Daşdemir’den Kübra Par’a tepki
Daşdemir’den Kübra Par’a tepki
PKK ile bağını görmezden geldi HDP’yi aklamak istedi
PKK ile bağını görmezden geldi HDP'yi aklamak istedi
TELE1’de Merdan Yanardağ’dan anket manipülasyonu
TELE1'de Merdan Yanardağ'dan anket manipülasyonu
PKK’yı terör örgütü olarak tanıyın
"PKK'yı terör örgütü olarak tanıyın"
HDP’li Türk’ün sözlerine sert eleştiri
HDP'li Türk'ün sözlerine sert eleştiri
Daha Fazla Video Göster