Müslümanların yaptığı en kutsal yolculuk! İslam aleminin kalbinin attığı yer: Kabe

Her yıl milyonlarca Müslüman, kutsal topraklara Kabe'ye "Hac" ibadetini yapmak için gidiyor. Peki Kabe'nin tarihteki oluşumu nasıl başladı? Hac ibadetini bu kadar kutsal kılan nedir? İşte tüm detaylar...

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