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Müsilaj sonrası en çok merak edilen o soru yanıt buldu! Marmara Denizi'nden çıkan balık yenilir mi?

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Giriş: 09.07.2021 00:33
Güncelleme:09.07.2021 00:33
Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sonrası akıllarda birçok soru işareti oluşmuştu. Akıllardaki en önemli soru balık tüketimiyle ilgiliydi. Deniz salyası balıklara zarar verdi mi vermedi mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu soruyu yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajla mücadelenin sabır gerektirdiğini söyledi.

"MÜSİLAJ KOMİSYONU KURULDU"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde güzel bir çalışma yapıldığını belirten Pakdemirli, "Burada bir Müsilaj Komisyonu da kuruldu Meclis'te. Bununla alakalı da önümüzdeki hafta Bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı ve genel müdürümüz özellikle bizimle ilgili olan konularla alakalı bu komisyona sunum yapıyor olacaklar." dedi.

"TÜKETİLMESİNDE SORUN YOK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajla birlikte ortaya çıkan deniz kirliliğine değinerek, "Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok" dedi.

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