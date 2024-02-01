Murat Kurum'dan "deprem" yalanlarına cevap! "Yalanla kazanılmayacağını 31 Mart'ta görecekler"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, fondaş medyanın depremde hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili yürüttükleri algı operasyonuna açıklama getirerek, 'Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı' olduğunu vurguladı ve 'Yalanla kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler' dedi.