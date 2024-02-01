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Murat Kurum'dan "deprem" yalanlarına cevap! "Yalanla kazanılmayacağını 31 Mart'ta görecekler"

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Giriş: 01.02.2024 16:11
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, fondaş medyanın depremde hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili yürüttükleri algı operasyonuna açıklama getirerek, 'Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı' olduğunu vurguladı ve 'Yalanla kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler' dedi.
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